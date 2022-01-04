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Muğla'da trafik ve asayiş denetimi yapıldı

Muğla'da trafik ve asayiş denetimi yapıldı
AA / Osman Akça - Haberler | Güncel

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, polis ekiplerince trafik ve asayiş denetimi gerçekleştirildi.

MENTEŞE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde, polis ekiplerince trafik ve asayiş denetimi gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, üniversite öğrencilerinin yoğunlukta yaşadığı Kötekli Mahallesi başta olmak üzere ilçenin değişik mahallelerinde, farklı zaman dilimlerinde uygulama gerçekleştirildi.

Uygulamada 336 araç sorgulandı, 1551 kişinin HES Kodu ve GBT kontrolü yapıldı. 11 yoklama kaçağının yakalandığı denetimlerde, 16 sürücüye 22 bin 97 lira cezai işlem uygulandı.

Kontrollerde vatandaşlar, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.

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