Muğla'da trafik ve asayiş denetimi yapıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde, trafik ve asayiş denetimi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, üniversite öğrencilerinin yoğunlukta yaşadığı Kötekli Mahallesi giriş ve çıkış noktalarında gerçekleştirilen uygulamada araçlar durduruldu.

Uygulamada 371 araç sorgulandı, 937 kişinin HES Kodu ve GBT kontrolü yapıldı. 2 yoklama kaçağı ve bir aranan şüphelinin yakalandığı denetimlerde 18 sürücüye 21 bin 714 lira cezai işlem uygulandı.

Vatandaşlar, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.