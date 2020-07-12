Muğla'da trafik polisine rüşvet teklif ettiği iddia edilen sürücü gözaltına alındı Muğla'nın Yatağan ilçesinde, görevli trafik polisine rüşvet teklif ettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, görevli trafik polisine rüşvet teklif ettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, Muğla Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nde görevli polis memuru, Muğla-Aydın kara yolu Kavaklıdere Kavşağı'ndaki uygulama sırasında bir aracı durdurdu.

Polis ekiplerinin Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlemek amacıyla ruhsatı istemesi üzerine sürücü O.R.K, arasına 100 lira koyduğu ruhsatı polis memuruna uzattı.

Görevli personel tarafından şüphelinin konuşmaları denetimlerde kullanılan yaka kamerası ile kayıt altına alınarak şikayetçi olundu.

Ekiplerce hazırlanan tutanak, gerekli adli işlemler yapılmak üzere suç unsuru olan 100 lira ile Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

Şüpheli hakkında Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Görevli Memura Rüşvet Teklif Etmek" suçundan soruşturma başlatıldı.

Öte yandan araçlarda bulundurulması zorunlu olan belgeler ve takograf bulundurmamak ile mesleki yeterlilik belgesi olmadan araç kullanmak suçlarından sürücüye, mesleki yeterlilik belgesi olmayan sürücüyü çalıştırdığı gerekçesiyle de araç işletmecisine para cezası yazıldı.

Kaynak: AA