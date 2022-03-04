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Muğla'da trafik kazası: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Muğla'da trafik kazası: 2 yaralı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

MARMARİS, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Kaza, dün gece sıralarında Marmaris- İçmeler Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinden İçmeler Mahallesi'ne 48 AFY 569 plakalı otomobili ile seyir halinde olan üniversite öğrencisi A.K.(23) direksiyon hakimiyetini kaybedip, refüje çıktıktan sonra aydınlatma direğine çarptı. Çevreden geçen sürücüler 112 acil ihbar hattını aradı. Polis ve sağlık ekipleri sürücüleri araçtan çıkardı. Vücudunun çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralanan Sürücü A.K. ve arkadaşı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü A.K.'nin 1,27 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Muğla'da trafik kazası: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Marmaris, İçmeler, Muğla, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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