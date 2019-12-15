Muğla'da trafik kazası: 2 ölü

15.12.2019 11:27 | Son Güncelleme: 15.12.2019 11:32

Muğla'nın Datça ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti.



Kaza, Datça Kazım Yılmaz Bulvarı üzerinde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Datça'dan Marmaris'e doğru seyir halinde olan 48 R 4872 plakalı Mehmet Can Çepikkurt (21) idaresindeki araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak ağaçlara çarparak durabildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araç sürücüsü Mehmet Can Çepikkurt'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta yolcu olarak bulunan ve kazada ağır yaralanan Alican Berk Şit (20) ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA