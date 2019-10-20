Muğla'da trafik kazası: 1 ölü
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesindeki trafik kazasında bir kişi öldü.
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesindeki trafik kazasında bir kişi öldü.
Turgut Özal Bulvarında seyreden Engin Karabıyık'ın (33) kullandığı 48 YF 252 plakalı araç, park halindeki tıra arkadan çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Karabıyık, 112 acil servis ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.