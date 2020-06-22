Muğla'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
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Muğla'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Muğla'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
22.06.2020 11:10 | Son Güncelleme: 22.06.2020 11:15

Muğla'nın Ortaca ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Dalyan Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki kavşakta sürücüleri öğrenilemeyen 34 CBD 660 plakalı otomobille, 48 RZ 050 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarındaki bir otelin bahçe duvarından içeri girdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri çarpışmanın etkisi ile kamyonetten yola savrulan Erdi Bulut'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan Anıl H. K., Sefa K., Ufuk S. ve Mesut E. Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumunun ağır olduğu öğrenilen Anıl H. K., Fethiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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