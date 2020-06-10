Muğla'da trafik kazaları: 3 yaralı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.
10.06.2020 16:49 | Son Güncelleme: 10.06.2020 17:16
Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.
Nermin G. yönetimindeki 35 ACT 964 plakalı otomobil, Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki Kavşakta Rukiye D'nin kullandığı 48 UY 708 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada, sürücüler hafif şekilde yaralandı.
Çırkan Mahallesi'nde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Hüseyin Ö. yaralandı. Yaralı, Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA