Muğla'da 'Trafik haftası' kutlamaları başladı
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Muğla'da 'Trafik haftası' kutlamaları başladı

Muğla'da 'Trafik haftası' kutlamaları başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Trafik Güvenliği ve Trafik Haftası kutlama etkinlikleri başladı.

Trafik Güvenliği ve Trafik Haftası kutlama etkinlikleri başladı. Muğla'nın Menteşe ilçesi girişindeki uygulama noktasında trafik ekipleri tarafından sürücülere değişik hediyeler verildi.

Mayıs ayının ilk haftası kutlanan 'Trafik Güvenliği ve Trafik Haftası' kutlamaları kapsamında sürücüler hem trafik kuralları konusunda uyarılıyor, hem de trafik güvenliği ile ilgili broşürler dağıtılıyor.

Menteşe ilçesi girişinde bulunan kontrol noktasında hareket halindeki sürücülere trafik ekiplerince şapka, düdük, broşür ve maske dağıtımı yapıldı. Sürücülere kurallara uymaları yönünde uyarı yapılırken, pandemi nedeniyle araç içinde maske ve mesafeye dikkat etmeleri istendi. - MUĞLA

Muğla'da 'Trafik haftası' kutlamaları başladı
Muğla'da 'Trafik haftası' kutlamaları başladı
Muğla'da 'Trafik haftası' kutlamaları başladı
Muğla'da 'Trafik haftası' kutlamaları başladı
Muğla'da 'Trafik haftası' kutlamaları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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