MUĞLA'DA, TRAFİK EKİPLERİNDEN DRONE DESTEKLİ DENETİM
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MUĞLA'DA, TRAFİK EKİPLERİNDEN DRONE DESTEKLİ DENETİM

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'da, Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde drone destekli denetim yapıldı.

MUĞLA'da, Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde drone destekli denetim yapıldı. Denetimlerde HES kodu, izin belgesi, maske ve mesafe kontrolleri yapıldı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Bölge Trafik Müdürlüğü ekiplerince, Menteşe ilçesinde Muğla- Antalya ve Muğla- Denizli kara yolunda drone destekli denetim yapıldı. Denetimlerde, seyahat eden vatandaşların izin ve seyahat belgeleri kontrol edilirken, sürücü ve yolcuların izin ve seyahat belgeleri kontrol edildi, HES kodu sorgusu yapıldı. Tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde denetimlerini aralıksız sürdüren ekiplerce, kurallara uymayan kişilere ceza kesildi.

MUĞLA'DA, TRAFİK EKİPLERİNDEN DRONE DESTEKLİ DENETİM
MUĞLA'DA, TRAFİK EKİPLERİNDEN DRONE DESTEKLİ DENETİM
MUĞLA'DA, TRAFİK EKİPLERİNDEN DRONE DESTEKLİ DENETİM
MUĞLA'DA, TRAFİK EKİPLERİNDEN DRONE DESTEKLİ DENETİM

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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