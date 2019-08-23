Muğla'da trafiği tehlikeye düşüren taksicilere ceza
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Muğla'da trafiği tehlikeye düşüren taksicilere ceza

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, trafiği tehlikeye düşüren iki taksiciye 2 bin 690 lira ceza kesildi.

23.08.2019 12:06
Muğla'da trafiği tehlikeye düşüren taksicilere ceza

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, trafiği tehlikeye düşüren iki taksiciye 2 bin 690 lira ceza kesildi.

İlçe Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Faralya Mahallesi'nde iki taksicinin bir otomobili sıkıştırdığı görüntüleri üzerine çalışma başlatıldığı bildirildi.

Görüntülerden plakaları tespit edilen araç sürücüleri T.K. ile A.K'ye "Trafik güvenliği tehlikeye düşürmek", "Şerit ihlali", "Trafiği aksatmak" suçlarından toplam 2 bin 690 lira ceza uygulandığı kaydedildi.

Bölgede tatilini geçiren yerli ve yabancı turistlerin huzuru ve güvenliği için uygulamaların devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: AA
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