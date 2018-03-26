Muğla'da Toz Taşınımı ve Fırtına

Muğla'nın Marmaris ve Bodrum ilçelerinde toz taşınımı nedeniyle gökyüzünün rengi değişti.

Marmaris ilçesinde, sabah saatlerinden itibaren etkili olan toz bulutu, hayatı olumsuz etkiliyor. Rüzgarın da etkisiyle zaman zaman etkisini artıran toz bulutu, görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, Kuzey Afrika'dan gelen toz bulutunun dün gece esen rüzgarla ilçeye sabah saatlerinde ulaştığını, gece geç saatlere doğru etkisini kaybedeceğini bildirdi.

Bodrum'da toz taşınımı ve fırtına

Bodrum ilçesinde de sabah saatlerinden itibaren etkili olan toz taşınımı ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi.

Öğle saatlerinde etkisini artıran toz taşınımı, görüş mesafesinin ve hava kalitesinin azalmasına neden oldu. Görüş mesafesinin azalması nedeniyle bazı sürücüler karayolunda yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

Bölgede saatteki hızı 50 ila 75 kilometre arasında değişen fırtına nedeniyle, özellikle Kumbahçe sahilindeki bazı işletmeler yoğun dalgalardan olumsuz etkilendi. Bazı işletmelerde ufak çaplı su taşkınları yaşandı. İşletme çalışanları iş yerlerine giren suları temizlemek için çaba sarf etti.

Fırtınanın gece saatlerine kadar etkisini sürdüreceği bildirildi.