Muğla'da toprakla buluşan ata tohumları filizlendi Muğla'nın Menteşe ilçesinde "Geleceğimiz İçin Üretiyoruz" projesi kapsamında toprakla buluşan ata tohumları filizlendi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde "Geleceğimiz İçin Üretiyoruz" projesi kapsamında toprakla buluşan ata tohumları filizlendi.

Menteşe Belediyesinin Güney Ege Kalkınma Ajansı ile yürüttüğü "Pandemi Süresince Tarımsal Üretimin Yerel Tohumla Desteklenmesi" başlıklı proje kapsamında ektiği ata tohumları boy gösterdi.

Belediye Başkanı Bahattin Gümüş de üreticilerle traktöre binip tarlaya girdi.

Projeyle yerel tohumları kullanarak yerel tarımı ve çiftçiyi desteklemeyi hedeflediklerini belirten Gümüş, tarımsal üretim çalışmalarının meyvesini almaya başladıklarını söyledi.

Projeyle ihtiyaç sahibi vatandaşların acil gıda ihtiyaçlarının karşılanacağını vurgulayan Gümüş, "Yerel tohumdan yetiştirilen ürünlerin bir kısmını gıda ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Bir kısmını da aşevimizde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için sıcak yemek yapımında kullanacağız." diye konuştu.

Gümüş, üretmeye devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA