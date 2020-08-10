Muğla'da "Toplumsal Cinsiyet ve Cinsiyet Eşitliği" dersi üniversite müfredatına alındı
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Muğla'da "Toplumsal Cinsiyet ve Cinsiyet Eşitliği" dersi üniversite müfredatına alındı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde (MSKÜ) "Toplumsal Cinsiyet ve Cinsiyet Eşitliği" dersinin müfredata eklenmesi kararlaştırıldı.

Muğla'da
10.08.2020 16:59 | Son Güncelleme: 10.08.2020 16:59

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde (MSKÜ) "Toplumsal Cinsiyet ve Cinsiyet Eşitliği" dersinin müfredata eklenmesi kararlaştırıldı.

MSKÜ'den yapılan açıklamada, üniversitenin, kadına yönelik şiddet başta olmak üzere şiddetin tüm biçimlerini önlemek ve toplumsal eşitliğe yönelik politikalar geliştirmek amacıyla çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Geçen ay üniversite üst yönetimi tarafından, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dayalı şiddetle mücadelenin temel alındığı bir toplantı gerçekleştirildiği hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Toplantıda konuyla ilgili oryantasyon çalışmaları yapma, üniversitenin tüm bölüm ve programlarında söz konusu sorunlara karşı alınacak önlemler konusunda yapılanmalara gitme, sosyal sorumluluk kapsamında Muğla Valiliği, Belediye Başkanlığı, Emniyet Müdürlüğü, sivil toplum kuruluşları, öğrenci toplulukları ve basınla ortak çalışmalar yürütme ve müfredata toplumsal cinsiyet eşitliği temalı ders koyma kararı alındı. Üniversitemiz Senatosu tarafından gerçekleştirilen son toplantıda, Toplumsal Cinsiyet ve Cinsiyet Eşitliği dersinin çerçevesi belirlendi. Özellikle toplumsal cinsiyet alanındaki temel kavramları tartışmayı ve bu konudaki farkındalığı artırmayı amaçlayan ders, lisans programlarında seçmeli olarak okutulacak."

Gelecek eğitim öğretim yılında müfredata girecek dersle öğrencilerin, toplumsal cinsiyet ve cinsiyet eşitliği kavramları, kadına yönelik şiddetin ve cinsiyetçiliğin yaratacağı bireysel ve toplumsal yıkım ile şiddete maruz kalınması durumunda hangi yolların izlenmesi gerektiği konularında bilgilendirileceği bildirildi.

Kaynak: AA

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