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Muğla, Ekonomi

Muğla'da toplu ulaşım kullanımı yüzde 90 azaldı

Korona virüsüyle mücadele kapsamında yapılan uyarılara uyan ve evde kalan Muğlalı vatandaşlar toplu taşıma araçları kullanımını yüzde 90 azalttı.

17.04.2020 15:35 | Son Güncelleme: 17.04.2020 15:35
Muğla'da toplu ulaşım kullanımı yüzde 90 azaldı

Korona virüsüyle mücadele kapsamında yapılan uyarılara uyan ve evde kalan Muğlalı vatandaşlar toplu taşıma araçları kullanımını yüzde 90 azalttı.

İnsanlar arasında temasın azaltılması için gerekmedikçe sokağa çıkılmaması yönünde yapılan çağrılar sonucunda toplu taşıma kullananların sayısı 300 binlerden 14 bin rakamına geriledi. 2-3 Mart 2020 tarihlerinde Muğla il genelinde 279 bin 913 kişi yolcu taşıyan Büyükşehir Belediyesi araçları 15-16 Nisan 2020 tarihlerinde 14 bin yolcu taşıdı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün dünyanın ve ülkemizin korona virüs karşısında büyük bir mücadele verdiğini söyledi ve alınan kurallara tümüyle uyan, evinde kalan ve toplu taşımayı mecbur kalmadıkça kullanmayan Muğlalı vatandaşlara teşekkür etti. Başkan Gürün; "Ülkemiz martın ortalarından itibaren korona virüse karşı büyük bir mücadele veriyor. Bu mücadeleye tüm vatandaşlarımızın katılımı ve destek vermesi çok önemli. Muğla'da hemşehrilerimiz korona virüse karşı alınan tedbirlere uyarak kendilerini, sevdiklerini ve çevresini koruyorlar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Toplu taşıma araçlarımızda tüm önlemleri aldık. Maske dağıtımından oturma kurallarına kadar vatandaşlarımızın sağlığı için her şeyi uyguluyoruz. Ayrıca sağlık çalışanlarımız için ayrı servis ve hat koyarak onların izole bir şekilde işlerine ve evlerine gitmelerini sağlıyoruz. Sağlık çalışanlarımız için ne yapsak az. Bu mücadelenin baş kahramanlarına tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Hepimiz evlerimizde kalalım ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım. Bugünleri de hep birlikte aşacak, mutlu yarınlara sağlıkla kavuşacağız" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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