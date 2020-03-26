Muğla'da toplu ulaşım kullanımı yüzde 69 azaldı Muğla'da, yeni tip koronovirüs (Kovit-19) tedbirleri kapsamında kentteki toplu ulaşım kullanan sayısının yüzde 69 azaldığı bildirildi.

Muğla'da, yeni tip koronovirüs (Kovit-19) tedbirleri kapsamında kentteki toplu ulaşım kullanan sayısının yüzde 69 azaldığı bildirildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde koronavirüs tedbirlerinin yoğun olarak başladığı tarihten itibaren toplu ulaşım kullanan kişi sayısında düşüş yaşandı.

Mecbur kalmadıkça "sokağa çıkmayın" çağrısının karşılık bulduğu kentte, 2-3 Mart tarihlerinde toplu ulaşım araçlarını 279 bin 913 kişi kullanırken, 16-17 Mart'ta bu rakam 161 bin 504'e, 22-23 Mart'ta ise 50 bin 69 kişiye düştü.

Buna göre, il genelinde toplu taşıma kullanım oranı ise yüzde 69 oranında azaldı

Öte yandan, otogarlar başta olmak üzere toplu taşıma araçlarında dezenfekte çalışmaları ise sürüyor. Toplu taşıma araçlarında görevli tüm şoförler de kendilerine dağıtılan maske ve eldivenlerle çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA