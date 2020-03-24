Muğla'da toplu taşımada nakit para kalkıyor
Muğla Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçlarında nakit biniş uygulaması sona eriyor.
24.03.2020 12:16 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:16
Muğla Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçlarında nakit biniş uygulaması sona eriyor.
Türkiye'de koronavirüs salgını tedbirleri çerçevesinde 26 Mart Perşembe günü itibariyle Muğla genelinde toplu taşıma araçlarında nakit biniş uygulaması sona erecek. Büyükşehirden konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımız toplu taşıma biniş ücretlerini Muğla Kart, temassız kredi ve banka kartları, telefon uygulaması ile ödeyebileceklerdir" diye ifade edildi. - MUĞLA
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Kaynak: İHA