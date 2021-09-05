Muğla'da tomruk yüklü kamyon yandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muğla'da tomruk yüklü kamyon yandı

Muğla'da tomruk yüklü kamyon yandı
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde, seyir halindeki tomruk yüklü kamyonda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerince söndürüldü.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde, seyir halindeki tomruk yüklü kamyonda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerince söndürüldü.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 48 YE 444 plakalı tomruk yüklü kamyonda, Salkım Mahallesi Tölten mevkisinde seyir halindeyken yangın çıktı.

Yangını fark eden sürücünün indiği kamyondaki yangın kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve orman yangın söndürme ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yolu trafiğe kapatan jandarma ekipleri de önlem aldı. Yangın yol kenarındaki ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

İş makinesiyle kamyonun üzerindeki tomruklar boşaltılarak soğutma çalışması yapıldı.

Kara yolunda bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, kamyonun kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

Aydın'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Aydın'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
İstanbul'da kauçuk üretimi yapan fabrikada yangın! Alevler birkaç saat sonra kontrol altına alındı
İstanbul'da kauçuk üretimi yapan fabrikada yangın! Alevler birkaç saat sonra kontrol altına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Murat Kurum Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Demet Akalın Acun Ilıcalı Mesut Akusta
Spor Marcao Max Meyer Salih Uçan Abdullah Avcı Bülent Korkmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Muğla'da tomruk yüklü kamyon yandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.9.2021 21:46:25. #1.16#

title