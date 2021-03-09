Muğla'da tırla otomobil çarpıştı: 5 ölü
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Muğla'da tırla otomobil çarpıştı: 5 ölü

09.03.2021 16:53 | Son Güncelleme: 09.03.2021 16:56
Muğla'da tırla otomobil çarpıştı: 5 ölü

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Kaş-Fethiye sahil yolu Eşen Mahallesi mevkisinde sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 07 LH 035 plakalı otomobil ile GE 1827 AC plakalı tır çarpıştı.

Kazada, otomobildeki 5 kişi yaşamını yitirdi. Cesetler, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.

Jandarma ve polis ekiplerinin kaza yerindeki incelemeleri sürüyor.

Yabancı plakalı tırın şoförü gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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