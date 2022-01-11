Muğla'da tırla otomobil çarpıştı 2 kişi öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muğla'da tırla otomobil çarpıştı 2 kişi öldü

Muğla'da tırla otomobil çarpıştı 2 kişi öldü
AA / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tırla çarpışa otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

SEYDİKEMER, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tırla çarpışa otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Erdal Ö. yönetimindeki 07 PC 486 plakalı tır, Antalya-Fethiye kara yolu Sarıyer mevkisinde, Ali Büyükçepel idaresindeki 15 EB 117 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Büyükçepel'in kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Otomobildeki Murat ve Burak Bayat, sağlık ekiplerince Fethiye ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Murat Bayat, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Tır sürücüsü gözaltına alındı.

2 ay önce anne olan genç kadın, yatağında ölmüş bir şekilde bulundu

2 ay önce anne olan genç kadın, yatağında ölmüş bir şekilde bulundu

 'Zehirli baklava' davası sanıklarına 40'ar yıl hapis talebi

'Zehirli baklava' davası sanıklarına 40'ar yıl hapis talebi

AA / Ali Rıza Akkır - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title