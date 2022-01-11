Muğla'da tırla otomobil çarpıştı 2 kişi öldü

SEYDİKEMER, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tırla çarpışa otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Erdal Ö. yönetimindeki 07 PC 486 plakalı tır, Antalya-Fethiye kara yolu Sarıyer mevkisinde, Ali Büyükçepel idaresindeki 15 EB 117 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Büyükçepel'in kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Otomobildeki Murat ve Burak Bayat, sağlık ekiplerince Fethiye ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Murat Bayat, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Tır sürücüsü gözaltına alındı.

AA / Ali Rıza Akkır - Son Dakika Haberleri

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