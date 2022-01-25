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Tırın çarptığı yaya yaşamını yitirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

N.U. yönetimindeki 17 ZJ 021 plakalı tır, Gürece Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde marketten ekmek alıp yolun karşısına geçmeye çalıştığı belirtilen Bekir Girgin'e (79) çarptı.

Kazada ağır yaralanan Girgin, 112 Acil Sağlık ekibinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bölgeye gelen Girgin'in yakınları sinir krizi geçirdi.

Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Tırın çarptığı yaya yaşamını yitirdi

Tırın çarptığı yaya yaşamını yitirdi

Tırın çarptığı yaya yaşamını yitirdi

AA / Ali Ballı - Son Dakika Haberleri

Hürriyet, Bodrum, Muğla, Güncel, Haber

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