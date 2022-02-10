Muğla'da tır trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı: 7 yaralı
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Muğla'nın Milas ilçesinde tırın trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarpması sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı.
BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde tırın trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarpması sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı.
E.K'nin kullandığı 48 AET 813 plakalı tır, Bodrum-Milas kara yolu Adabükü Kavşağı'ndaki trafik ışıklarında bekleyen 5 araca çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekipleri tarafından Milas ve Bodrum'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Tır sürücüsü E.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaza nedeniyle Bodrum-Milas kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.