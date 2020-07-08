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Muğla'da tıbbi ve aromatik bitkiler gelir kaynağı olacak
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Muğla'da tıbbi ve aromatik bitkiler gelir kaynağı olacak

Muğla'da hayata geçirilen "Tıbbi Aromatik Bitkilerin Yetiştiriciliği Projesi" kapsamında yetiştirilen bitkiler, bölge halkına ekonomik katkı sağlayacak.

Muğla'da tıbbi ve aromatik bitkiler gelir kaynağı olacak
08.07.2020 19:03 | Son Güncelleme: 08.07.2020 19:12

Muğla'da hayata geçirilen "Tıbbi Aromatik Bitkilerin Yetiştiriciliği Projesi" kapsamında yetiştirilen bitkiler, bölge halkına ekonomik katkı sağlayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığınca, proje kapsamında Fethiye ilçesinin belirlenen kırsal mahallelerinde Anadolu Adaçayı, İzmir bilyeli kekik ve defne fidelerinden bin dekarlık saha oluşturuldu.

Belirlenen 6 mahallede 300 üreticiyle başlanan projeyle, tıbbi ve aromatik bitkilerin tanıtılması, gelecek nesillere öğretilmesi ve köyde turizmin gelişmesiyle bölge halkına ekonomik katkı sağlanması hedefleniyor.

İncirköy Mahallesi Çok Amaçlı Sosyal Tesisi'nde düzenlenen proje tanıtımı toplantısında konuşan Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, projenin devamında işleme tesisleri ile bitki müzesinin kurulacağını ve geleneksel festivallerin yapılacağını söyledi.

Tıbbi aromatik bitkilerde Türkiye'de ses getirecek bir Muğla markası yaratma hayallerinin olduğunu vurgulayan Saylak, "Muğla'yı bu işin başkenti yapma iddiamız, hayalimiz var. Şükürler olsun ki altyapı bu coğrafyada var. Üreticiler kooperatiflerini en kısa sürede oluşturuyor. Toplantılarla geçecek günlerimiz daha az olmalı, daha çok iş üretmeliyiz. Etrafımızdaki üreticilerin ekonomik düzeyini yükseltecek çalışmalar yapacağız. İlimizi ülkede ve dünyada çekim merkezi haline getireceğiz." dedi.

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Proje Koordinatörü Fatma Ayhan ise birçok bitkiyi üretme kabiliyetine sahip olunduğunu ancak bunları işleyip uluslararası pazarlara çıkarma noktasında birtakım eksikliklerin bulunduğunu dile getirdi.

Tıbbi ve aromatik bitkiler sektöründeki işleme ve pazarlama noktasındaki eksikliklerin tespit edildiğini belirten Ayhan, "Buna yönelik 'Neler yapabiliriz' diye sorgulamaya başladık. Bu tarz projeleri yürüten illerimizde bir seviye daha üst bir çalışma yapmayı öngördük. Eylem planı hazırlandı. Bu plan çerçevesinde, üretimin katma değerini artıracak çalışmaların projelendirilerek sahaya aktarılması yönünde karar ortaya çıktı. Sektörde kümelenmeye yönelik çalışmalar oluşturmayı öngörüyoruz." diye konuştu.

Üreticilerin soruları alındıktan sonra bir firmanın aromatik yağ çıkarma ve işleme tesisi ziyaret edildi.

Daha sonra bölgede bulunan tıbbi ve aromatik bitki alanları ile yeni oluşturulacak alanlar gezildi.

Kaynak: AA

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