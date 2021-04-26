Muğla'da tespit edilen 889 kaçak yapının 688'i yıkıldı
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Muğla'da tespit edilen 889 kaçak yapının 688'i yıkıldı

Muğla'da tespit edilen 889 kaçak yapının 688'i yıkıldı
Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, 2019'dan bu yılın nisan ayına kadar Muğla'da "İmar Barışı"na aykırı olduğu tespit edilen 889 kaçak yapının 688'i yıkıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, 2019'dan bu yılın nisan ayına kadar Muğla'da "İmar Barışı"na aykırı olduğu tespit edilen 889 kaçak yapının 688'i yıkıldı.

AA muhabirinin, Bakanlık yetkililerinden edindiği bilgiye göre, gözde turizm merkezlerine sahip Muğla'daki kaçak ve imara aykırı yapılaşma ile mücadeleyi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yakından takip ediyor.

Kurum'un doğal yapıya zarar veren, kaçak yapıların hepsinin kaldırılacağını açıklamasının ardından turizmin önde gelen merkezlerinden Muğla'da yıkımlar aralıksız sürüyor.

Bakanlık Muğla'da 688 kaçak yapıyı yıkarken 201'i için de yıkım çalışması başlattı.

En çok kaçak yapı Bodrum'da yıkıldı

Muğla'da an itibarıyla 636'sı korunan alanlarda olmak üzere toplamda 2 bin 938 yapı kayıt belgesi de iptal edildi.

Bakanlık koordinasyonunda Bodrum ilçesinde şu ana kadar 454 kaçak yapının yıkımı tamamlandı. En çok kaçak yapının yıkıldığı Bodrum'da ruhsata aykırı inşa edilen kıyı yapıları da kaldırıldı.

Tarihi ve doğal güzellikleriyle önemli turizm merkezi Muğla'da, Bakanlık koordinasyonuyla Ortaca'da 50, Milas'ta 44, Menteşe'de 65, Marmaris'te 35, Datça'da 27, Dalaman'da 4 ve Fethiye'de 1 villa, 1 istinat duvarının da olduğu toplam 688 kaçak yapının yıkımı ekiplerce tamamlandı.

Bakanlığın tespitini yaptığı Marmaris'te 88, Köyceğiz'de 50, Milas'ta 32, Datça'da 24 ve Fethiye'de 7 kaçak yapının aralarında olduğu 201 yapının yıkımı için de çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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