Muğla'da tersane yangınında iki teknede hasar oluştu
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Muğla'da tersane yangınında iki teknede hasar oluştu

Muğla'da tersane yangınında iki teknede hasar oluştu
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki tersanede çıkan yangında iki tekne zarar gördü.

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki tersanede çıkan yangında iki tekne zarar gördü.

Karagözler Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki tersaneden dumanlar yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Adrese sevk edilen Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince söndürülen yangında, iki teknede hasar oluştu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Muğla'da tersane yangınında iki teknede hasar oluştu
Muğla'da tersane yangınında iki teknede hasar oluştu
Muğla'da tersane yangınında iki teknede hasar oluştu
Muğla'da tersane yangınında iki teknede hasar oluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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