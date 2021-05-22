Muğla'da tersane yangınında iki teknede hasar oluştu
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki tersanede çıkan yangında iki tekne zarar gördü.
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki tersanede çıkan yangında iki tekne zarar gördü.
Karagözler Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki tersaneden dumanlar yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.
Adrese sevk edilen Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince söndürülen yangında, iki teknede hasar oluştu.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı