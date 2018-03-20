Muğla'da Terör Operasyonu - PKK Adına Faaliyette Bulunduğu İddiasıyla Gözaltına Alınan Zanlı...
Muğla'nın Bodrum ilçesinde terör örgütü PKK adına faaliyette bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde terör örgütü PKK adına faaliyette bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Polis ekipleri, terör örgütü PKK adına faaliyette bulunduğu ileri sürülen A.K.Y'yi, Çırkan Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı.
Müteahhitlik yaptığı belirtilen emekli bankacı A.K.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.