Muğla'da Terör Operasyonu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, sosyal medya aracılığıyla terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.



Marmaris Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada PKK'nın propagandasını yaptıkları tespit edilen zanlıların ilçe merkezindeki adreslerine operasyon düzenledi.



Operasyonda, H.Ö. (29), N.Y. (33), M.A. (36) ve Y.D. (46) gözaltına alındı.



Marmaris Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.