Muğla'da termik santralde kül bantlarına sıkışan işçi yaşamını yitirdi - Haberler
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Muğla'da termik santralde kül bantlarına sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Muğla'da termik santralde kül bantlarına sıkışan işçi yaşamını yitirdi
AA / Volkan Yıldız - Haberler | Güncel

Muğla'nın Milas ilçesinde bir termik santralde, kül bantlarına sıkışan işçi hayatını kaybetti.

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde bir termik santralde, kül bantlarına sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Ören Mahallesi'ndeki termik santralde çalışan Mehmet Yılmaz, kül bantlarına sıkıştı.

Kazayı gören çalışma arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekipleri ve görevliler tarafından işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Sıkıştığı yerden kurtarılan Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA / Volkan Yıldız - Son Dakika Haberleri

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