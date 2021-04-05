Muğla'da temizlik için gittiği evden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
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Muğla'da temizlik için gittiği evden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Muğla'da temizlik için gittiği evden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, temizliğe gittiği evden ziynet eşyası çaldığı belirlenen kadın gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, temizliğe gittiği evden ziynet eşyası çaldığı belirlenen kadın gözaltına alındı.

Çiftlik Mahallesi'nde, Ş.Y'ye ait evden 200 bin lira değerinde çok sayıda ziynet eşyası çalındı.

Ev sahibinin durumu bildirmesi üzerine, Bodrum Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ekipleri, başlattıkları çalışmada, hırsızlığın eve temizlik için gelen Z.S. tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti.

Şüphelinin evine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, 2 pırlanta kol saati, 2 altın kolye, pırlanta yüzük, 2 çift altın küpe ve elmas kolyeyi bularak sahibine teslim etti.

Gözaltına alınan zanlının, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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