Muğla'da telefon dolandırıcılığını jandarma engelledi

YATAĞAN, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Yatağan ilçesinde bir kişinin dolandırıcıların hesabına 15 bin lira yatırmasını jandarma ekipleri son anda engelledi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Madenler Mahallesi'nde ikamet eden İ.G'nin telefonla dolandırılacağından şüphelenen yakınları durumu Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.

Telefonu sürekli meşgul çalan İ.G'ye ulaşamayan ekipler, ilçedeki ATM'lerin önündeki herkesi kontrol etti.

Bir banka şubesinden 15 bin lira çeken İ.G'nin parayı dolandırıcıların verdiği hesaba ATM'den yatırmasına jandarma ekipleri son anda engel oldu.

İ.G, kendisini dolandırmaktan kurtaran jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Jandarma, dolandırıcılık zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.