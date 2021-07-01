Kendilerini 'Savcı' ve 'Polis' olarak tanıtan dolandırıcılara operasyon: 3 tutuklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kendilerini 'Savcı' ve 'Polis' olarak tanıtan dolandırıcılara operasyon: 3 tutuklama

Kendilerini 'Savcı' ve 'Polis' olarak tanıtan dolandırıcılara operasyon: 3 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Fethiye İlçesinde telefonla aradıkları 1 kişiye kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp, "Adınız FETÖ ve PYD'ye karıştı" diyerek evlerindeki altın ve paralarını alan 3 şüpheli tutuklandı.

Muğla'nın Fethiye İlçesinde telefonla aradıkları 1 kişiye kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp, "Adınız FETÖ ve PYD'ye karıştı" diyerek evlerindeki altın ve paralarını alan 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Foça Mahallesi'nde yaşayan 70 yaşındaki M.C.A'nın 40 Cumhuriyet altını ile 400 dolarının telefon dolandırıcılığı yöntemiyle çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Mağdur kişiyi "İsminiz FETÖ/PDY suç örgütüne karışmış" senaryosuyla kandıran şüphelilerin yakalanması için ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Ekipler tarafından ilçedeki 6 mahalleden 80 güvenlik kamerasının yaklaşık 250 saattik görüntüsü incelendi. Titizlikle 3 gün boyunca süren incelemenin ardından, şüphelilerin T.Ç, SC, ile S.G. olduğunu belirlendi. Düzenlenen operasyonla 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kendilerini 'Savcı' ve 'Polis' olarak tanıtan dolandırıcılara operasyon: 3 tutuklama
Kendilerini 'Savcı' ve 'Polis' olarak tanıtan dolandırıcılara operasyon: 3 tutuklama
Kendilerini 'Savcı' ve 'Polis' olarak tanıtan dolandırıcılara operasyon: 3 tutuklama
Kendilerini 'Savcı' ve 'Polis' olarak tanıtan dolandırıcılara operasyon: 3 tutuklama
Kendilerini 'Savcı' ve 'Polis' olarak tanıtan dolandırıcılara operasyon: 3 tutuklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Fahrettin Koca Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Şener Şen Şeyma Subaşı Ece Çeşmioğlu
Spor Mesut Özil Metin Oktay Abdullah Avcı Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kendilerini 'Savcı' ve 'Polis' olarak tanıtan dolandırıcılara operasyon: 3 tutuklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 19:07:38. #1.14#

title