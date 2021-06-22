Muğla'da telafi eğitimine başvuruları başladı
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Muğla'da telafi eğitimine başvuruları başladı

Muğla'da telafi eğitimine başvuruları başladı
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla'da 5 Temmuz-31 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek "Telafi de ben de varım" programı çerçevesinde yürütülecek eğitimler için başvurular başladı.

Muğla'da 5 Temmuz-31 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek "Telafi de ben de varım" programı çerçevesinde yürütülecek eğitimler için başvurular başladı.

Öğrenciler, bu süreçte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve belediyelere bağlı tesis ve merkezlerden yararlanabilecek.

Program kapsamında okul, ilçe ve il genelinde gerçekleştirilecek bilimsel, sosyal, kültürel, sportif eğitim faaliyetleri ve etkinliklerle ilgili ayrıntılara "https://telafidebendevarim.meb.gov.tr" adresinden erişilebilecek.

Gönüllülük esasına göre öğrenciler, öğretmenler ve velilere yönelik eğitim faaliyetlerini içeren program, fiziksel, sosyal-duygusal, akademik gelişim ve özel eğitim alanı" olmak üzere dört ana temaya uygun planlanacak.

Eğitim faaliyetlerine katılmak isteyen öğrenciler, veli izin belgeleriyle eğitim faaliyetinin açıldığı okula başvurabilecek.

Programa başvuruları kabul edilen öğrenci, öğretmen, velilere kabul edildiklerine dair bilgilendirme, faaliyeti açan okul müdürlükleri tarafından yapılacak.

Eğitim faaliyetinin açılabilmesi için en az 12 kişilik öğrenci grubunun oluşması gerekecek. Özel eğitim öğrencilerine yönelik olarak açılacak faaliyetlerde sayı sınırlaması aranmayacak.

Eğitim faaliyetlerine katılacak tüm öğrenci, veli ve öğretmenler için HES kodu sorgulaması yapılacak ve bu duruma ilişkin gerekli önlemler alınacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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