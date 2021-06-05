Muğla'da teknelerle ulaşılan plajda çevre ve deniz dibi temizliği yapıldı
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Muğla'da teknelerle ulaşılan plajda çevre ve deniz dibi temizliği yapıldı

Muğla'da teknelerle ulaşılan plajda çevre ve deniz dibi temizliği yapıldı
Anadolu Ajansı / Osman Uras - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, araç yolunun olmadığı plaja teknelerle ulaşılarak kıyı ve deniz dibi temizliği yapıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, araç yolunun olmadığı plaja teknelerle ulaşılarak kıyı ve deniz dibi temizliği yapıldı.

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası (DTO) Bodrum Şubesi, DenizTemiz Derneği, TURMEPA Bodrum Şubesi, bazı kurum ve kuruluşların desteğiyle "5 Haziran Dünya Çevre Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Araç yolunun olmadığı, günlük tur ve mavi yolculuk teknelerinin uğrak yerlerinden Adaboğazı mevkisindeki plaja teknelerle ulaşan gönüllüler, kıyıdaki atıkları topladı.

Dalgıçların da deniz dibi temizliği yaptığı etkinlikte, plastik ve cam şişe, plastik boru, teneke kutu ve çeşitli ambalaj atıkları çıkarıldı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da çevre temizliği yapanları ziyaret ederek, çalışmalara destek verdi. Toplanan atıklar, Bodrum ve Gökova Körfezi'nde hizmet veren atık toplama teknesine yüklendi.

İMEAK DTO Bodrum Şubesi Başkanı Orhan Dinç, AA muhabirine, çocuklara, gençlere ve gelecek nesillere örnek olmak istediklerini ifade etti.

Mümkün olduğunca koyları temizlediklerini belirten Dinç, "Denizcilerimize, denizseverlere sesleniyorum, lütfen konakladığımız koylarda sahilleri temizleyelim. Yazdan yaza zaman geçirdiğimiz çok kıymetli, hatırası geniş olan bu koyları temiz tutalım." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Uras

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