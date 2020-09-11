Muğla'da teknelerden 1 milyon 395 bin 802 litre pis su toplandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Muğla'da teknelerden 1 milyon 395 bin 802 litre pis su toplandı

Muğla'da Büyükşehir Belediyesince teknelerden 1 milyon 395 bin 802 litre pis su toplandı.

Muğla'da teknelerden 1 milyon 395 bin 802 litre pis su toplandı
11.09.2020 14:05 | Son Güncelleme: 11.09.2020 14:08

Muğla'da Büyükşehir Belediyesince teknelerden 1 milyon 395 bin 802 litre pis su toplandı.

Kentte "Mavi Deniz Temiz Kıyılar" projesi kapsamında denizden atık toplama hizmeti devam ediyor.

Bu kapsamda 1 Ocak'tan bu yana teknelerden 1 milyon 395 bin 802 litre pis su toplandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, yaptığı açıklamada, mavi sularda 6 tekne, 2 atık alım merkezi ile deniz araçlarından atık toplandığını belirtti.

Gürün, mavi yolculuğa çıkan teknelerden 2 bin 941 litre sintine ve 106 bin 778 poşet de katı atık toplandığını belirtti.

Atıkların kıyıdaki tesislere getirilerek bertaraf edildiğini belirten Gürün, "Yeşil ve mavinin birleştiği kıyılarımız var. Denizlerimizi temiz tutmamız lazım. Bunun içinde bize düşen görev atıkları toplamak. Bu görevimizi yerine getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Gürün, tekneleri ve kıyı tesislerini artırarak bu görevi sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Angela Merkel Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Meryem Uzerli Tuna Kiremitçi Melisa Aslı Pamuk
Spor Jose Sosa Tamer Tuna Burak Yılmaz Malcolm Thomas Mustafa Cengiz
Daha Fazla Türk Banka Eylül Fransa
Şu an buradasınız: Muğla'da teknelerden 1 milyon 395 bin 802 litre pis su toplandı - Muğla
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.9.2020 14:15:05. #1.15#
title