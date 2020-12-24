Muğla'da tekneden hırsızlık iddiası

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tekneden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden biri adli kontrolle, diğeri savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tekneden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden biri adli kontrolle, diğeri savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Reis Balıkçı Barınağı'nda bağlı bulunan bir teknenin motoru, yakıt deposu, akü ve çapasının çalınması üzerine, polis ekiplerince şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarında yapılan incelemede, şüphelilerin araçla Köyceğiz'e gittiği belirlendi.

Şüpheliler, D.U. ile O.Ç. çalınan malzemelerle Köyceğiz ilçesinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.U savcılık sorgusunun ardından salıverildi.

O.Ç. ise sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır