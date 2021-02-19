Muğla'da tehditle noterden araç satışı yapıldığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı
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Muğla'da tehditle noterden araç satışı yapıldığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı

19.02.2021 22:33 | Son Güncelleme: 19.02.2021 22:36
Muğla'da tehditle noterden araç satışı yapıldığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, silah tehdidiyle noterden araç satışı yaptırdığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, silah tehdidiyle noterden araç satışı yaptırdığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Bodrum Grup Amirliği ekipleri, Gümbet Mahallesi'nde bir kişiye silah göstererek tehditle noterden araç satışı yaptırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde üç adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda ikametlerde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 207 fişek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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