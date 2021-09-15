Muğla'da tehdit ve yağma iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Haberler
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Muğla'da tehdit ve yağma iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Muğla'da tehdit ve yağma iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kendilerini polis olarak tanıttıkları pansiyon sahibinden zorla para ve kredi kartı aldığı öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kendilerini polis olarak tanıttıkları pansiyon sahibinden zorla para ve kredi kartı aldığı öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kendilerini polis olarak tanıtan H.K.A ile E.I, Gülpınar Mahallesi'ndeki pansiyonun sahibi İ.Ö'den zorla ve tehditle bin 300 lira ile 3 kredi kartının şifresini alarak kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, eşkalini belirlediği şüphelileri yakaladı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 9 bin 200 lira ele geçirildi.

Muğla'da tehdit ve yağma iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri
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