Muğla'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde tefecilik yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde tefecilik yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, tefecilik yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takip sonucu kimlikleri belirlenen 3 şüpheli, düzenlenen iki ayrı operasyonla yakalandı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 7 senet, 4 kök Hint keneviri, 10 paket sahte bandrollü kaçak sigara, senet defteri ile uyuşturucu madde yapımında kullanılan aparat ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır