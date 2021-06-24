Muğla'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tefecilik yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tefecilik yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, tefecilik yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu kimlikleri belirlenen 3 şüpheli, düzenlenen iki ayrı operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 7 senet, 4 kök Hint keneviri, 10 paket sahte bandrollü kaçak sigara, senet defteri ile uyuşturucu madde yapımında kullanılan aparat ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır