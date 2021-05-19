Tefecilik yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tefecilik yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, tefecilik yaptığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, tefecilik yaptığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, maddi sıkıntılarından faydalanarak borçlandırdığı vatandaşların arsa ve mülklerini haksız yolla üstüne geçirdiği iddia edilen F.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Adresine düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelinin evinde ve iş yerinde, 24 çek, 61 senet, 10 borç karşılığı satış sözleşmesi ile müştekilere ait 2 rehin sözleşmesi ele geçirildi.

F.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Tefecilik yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı
Tefecilik yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı
Tefecilik yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı
Tefecilik yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı
Tefecilik yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu
Magazin Alişan Cansu Dere Feyza Aktan Burak Sergen
Spor Arda Turan Mesut Özil Şenol Güneş Burak Yılmaz Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tefecilik yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.05.2021 19:50:48. #1.13#

title