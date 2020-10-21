Muğla'da tefecilik yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
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Muğla'da tefecilik yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

21.10.2020 20:03 | Son Güncelleme: 21.10.2020 20:03
Muğla'da tefecilik yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede tefecilik yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Yapılan araştırmada çok sayıda kişiye faizle para vererek haksız kazanç sağladığı öne sürülen M.K. polis ekiplerince evinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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