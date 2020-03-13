Muğla'da tefecilik operasyonunda yakalanan bir kişi tutuklu Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir grubun yüksek miktarda faizle borçlandırıp, tehdit ve zorlamayla tefecilik yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Toplanan delillerin ardından S.A. ile E.V. gözaltına alındı. Aramada, 194 bin lira ve 6 senet ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.A. tutuklandı, E.V. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaynak: AA