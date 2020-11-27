Son dakika haber... Tefecilik operasyonunda yakalanan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Son dakika haber... Tefecilik operasyonunda yakalanan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi

27.11.2020 13:41 | Son Güncelleme: 27.11.2020 14:47

Son dakika haberler... Muğla merkezli 3 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlı adliyeye sevk edildi.

Muğla merkezli 3 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlı adliyeye sevk edildi.

Muğla merkezli İstanbul ve Diyarbakır'da 24 Kasım'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 9 zanlı, adliyeye sevk edildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yüksek miktarda faizle borç verip, zorla tahsil eden şüphelilerle ilgili yürütülen çalışma kapsamında Muğla, İstanbul ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere 24 Kasım'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 zanlı yakalanmıştı. Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramada, borç senetleri, başkasına ait tapu, borçluları gösteren ajanda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 270 bin lira ve bir miktar döviz ele geçirilmişti.

Son dakika haber... Tefecilik operasyonunda yakalanan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi
Son dakika haber... Tefecilik operasyonunda yakalanan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi
Son dakika haber... Tefecilik operasyonunda yakalanan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi
Son dakika haber... Tefecilik operasyonunda yakalanan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman URAS

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