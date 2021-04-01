Muğla'da tefecilik operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 3'ü kontrol şartıyla salıverildi
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Muğla'da tefecilik operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 3'ü kontrol şartıyla salıverildi

Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Muğla'da tefecilik operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 3'ü kontrol şartıyla salıverildi

Muğla'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Suçlar Büro Amirliğinde, 6 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 5 zanlı, Muğla Adliyesine getirildi.

Şüphelilerden 2'si savcılıktaki işlemlerinin ardından, 3 kişi ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince, adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, 30 Mart'ta tefecilik yaptığı öne sürülenlere yönelik çalışma başlatmış, toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, Menteşe ilçesinde bir kuyumcu ve galericiye ait ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyonda, M.T, M.A.G, S.A, N.İ, A.G. ve A.R.T. yakalanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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