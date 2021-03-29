Muğla'da tefecilik operasyonunda yakalanan 6 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi
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Muğla'da tefecilik operasyonunda yakalanan 6 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi

Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Muğla'da tefecilik operasyonunda yakalanan 6 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi

Muğla'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Suçlar Büro Amirliğinde, 6 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 6 zanlı, Muğla Adliyesine getirildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince, adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, 26 Mart'ta tefecilik yaptığı öne sürülenlere yönelik çalışma başlatmış, operasyonda K.K.Ö, E.S, F.S, Ö.A, H.Ş. ve F.Ç. yakalanmıştı.

İkametlerdeki aramada, senet ve çok sayıda icra dosyası ele geçirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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