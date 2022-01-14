Muğla'da tefecilik operasyonunda 11 kişi yakalandı - Haberler
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Muğla'da tefecilik operasyonunda 11 kişi yakalandı

Muğla'da tefecilik operasyonunda 11 kişi yakalandı
AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla ve ilçelerinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı.

MARMARİS, MUĞLA (AA) - Muğla ve ilçelerinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum, Fethiye, Ortaca, Marmaris ve Milas Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda yapılan ev ve iş yeri aramalarında 69 senet, 48 çek fotokopisi, iki icra dekontu, 14 boş senet, borçlandırılmış mağdurların isimlerinin yazılı olduğu ajanda ve birçok mağdurun isimlerinin bulunduğu not defterleri ve çeteleler ele geçirildi.

Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Tefecilik yapmak suçundan gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri

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