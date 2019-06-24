Muğla'da tefecilik operasyonu: 4 gözaltı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tefecilik yaparak 46 kişiyi mağdur ettikleri öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla başlayan tefecilik operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler İ.G, İ.G, B.G. ve C.G'nin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dolu ve boş senet, suçtan elde edildiği düşünülen bir miktar para, ajanda ile vekaletname ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA