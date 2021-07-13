Muğla'da tefeci operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
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Muğla'da tefeci operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Muğla'da tefeci operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla'nın Fethiye, Bodrum ve Milas ilçesinde tefecilik yaptıkları iddia edilen 6 zanlı gözaltına alındı.

Muğla'nın Fethiye, Bodrum ve Milas ilçesinde tefecilik yaptıkları iddia edilen 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, vatandaşları yüksek miktarda faizle borçlandırıp, mal varlıklarını elinden aldığı öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, Fethiye, Bodrum ve Milas ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda sözleşme, 5 senet ve tapu, bir miktar çek, ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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