Muğla'da tefeci operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
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Muğla'da tefeci operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Muğla'da tefeci operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Muğla'da tefecilik yaptıkları iddia edilen 6 zanlı gözaltına alındı.

Muğla'da tefecilik yaptıkları iddia edilen 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, tefecilik yaptığı öne sürülenlere yönelik çalışma başlattı.

Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, Menteşe ilçesinde bir kuyumcu ve galericiye ait ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, M.T, M.A.G, S.A, N.İ, A.G. ve A.R.T yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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