Muğla'da tefeci operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
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Muğla'da tefeci operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Muğla'da tefeci operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Muğla'da tefecilik yaptıkları iddia edilen 6 zanlı gözaltına alındı.

Muğla'da tefecilik yaptıkları iddia edilen 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, tefecilik yaptığı öne sürülenlere yönelik çalışma başlattı.

Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, K.K.Ö, E.S, F.S, Ö.A, H.Ş. ve F.Ç. yakalandı.

İkametlerdeki aramada, senet ve çok sayıda icra dosyası ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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