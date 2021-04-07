Muğla'da tefeci operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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Muğla'da tefeci operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Muğla'da tefeci operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Muğla'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.

Muğla'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Ula İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tefecilik yaptığı öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, Ula ilçesinde eş zamanlı olarak 3 adres ve 8 araçta arama yaptı.

Aramalarda 3 senet, tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 68 tabanca ve av tüfeği fişeği ile 122 bin 625 lira ele geçirildi.

Operasyonda, C.K, S.G. ve S.U. yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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